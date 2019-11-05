Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог

Св. апостол Лин, за когото споменава апостол Павел във Второто послание към Тимотей (2Тим. 4:21), бил епископ в Рим след св.ап. Петър.
Св. апостол Гаий, за когото споменава апостол Павел в Посланието към Римляните (Рим. 16:23), казвайки: “Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник”, бил епископ на Ефесслед св. Тимотей.
Св. апостол Филолог, за когото споменава апостол Павел в същото послание (Рим. 16:15), казвайки: “Поздравете Филолога”, бил поставен от светия апостол Андрей Първозвани за епископ на Синона (град на южниото крайбрежие на Черно море).
Светите апостоли, които прекарали екископското си служение в посочените градове, претърпели много премеждия и скърби заради благовестието, и след като научили и довели мнозина до Христа, отишли с мир при Господа.
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