Св. апостоли Патров, Ерм, Лина, Гаий и Филолог

Св. апостол Патров е бил епископ на Неапол и Путеол (приморски град в средна Италия). Там той кръстил и довел до Христа мнозина.

Свети свещеномъченици Никандър Светите Никандър и Ермей били просветени със светлината на Христовото учение и поставени за свещенослужители от светия апостол Тит. Те... Прочети повече

Празнуваме Димитровден! Св. велкикомъченик Димитрий Солунски Мироточиви бил родом от Солун, баща му, управител на града, имал в дома си стая с икона и кандило.... Прочети повече

Св. апостол Ерм бил епископ на Филипопол (древен укрепен град в Тракия, днес в Източна Румелия, на река Марица).Св. апостол Лин, за когото споменава апостол Павел във Второто послание към Тимотей (2Тим. 4:21), бил епископ в Рим след св.ап. Петър. Св. апостол Гаий, за когото споменава апостол Павел в Посланието към Римляните (Рим. 16:23), казвайки: “Поздравява ви Гаий, мой и на цялата църква странноприемник”, бил епископ на Ефесслед св. Тимотей.Св. апостол Филолог, за когото споменава апостол Павел в същото послание (Рим. 16:15), казвайки: “Поздравете Филолога”, бил поставен от светия апостол Андрей Първозвани за епископ на Синона (град на южниото крайбрежие на Черно море). Светите апостоли, които прекарали екископското си служение в посочените градове, претърпели много премеждия и скърби заради благовестието, и след като научили и довели мнозина до Христа, отишли с мир при Господа.