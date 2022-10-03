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Св. Дионисий Ареопагит

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Св. Дионисий Ареопагит
Снимка: БГНЕС

На този ден се чества Св. Дионисий Ареопагит. 

Дълго се смятало, че св. Дионисий е автор на философски и богословски произведения, които са оказали огромно влияние върху мисловността на Християнския Изток и Запад. Техният автор е наричан днес Псевдо-Дионисий Ареопагит - (Pseudo) Dionysius the Areopagite .

Православната църква празнува паметта на св. Дионисий на 3 октомври (16 октомври стар стил), а Римокатолическата - на 9 октомври.

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