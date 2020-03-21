Св. Кирил, епископ Катански

Свети Кирил бил родом от Антиохия. Той бил ученик на апостол Петър и от него бил поставен за Катански епископ в Сицилия. Добре и богоугодно пасял той своето стадо, обръщал неверните в Христовата вяра и извършил много чудеса, от които ще споменем само едно.

В тази местност имало извор, от който течала горчива вода; но светителят Кирил, като се помолил на Бога, превърнал нейната горчивина в сладост. Като видял това, началникът елин, който бил идолопоклонник, повярвал в Христа, а заедно с него повярвали и още много други. Св. Фотина - Самарянката Сред многото православни жени, които познава историята, е и света Фотина - самарянката. Животът й представлява поразителен пример за то... Прочети повече Достигнал дълбока старост, свети Кирил тихо и блажено починал и бил погребан с чест на този остров (Сицилия), като подава изцеление на тези, които прибягват към него. © Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите ("Четьи-Минеи") на св. Димитрий Ростовски. В тази местност имало извор, от който течала горчива вода; но светителят Кирил, като се помолил на Бога, превърнал нейната горчивина в сладост. Като видял това, началникът елин, който бил идолопоклонник, повярвал в Христа, а заедно с него повярвали и още много други.Достигнал дълбока старост, свети Кирил тихо и блажено починал и бил погребан с чест на този остров (Сицилия), като подава изцеление на тези, които прибягват към него.