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Св. Теодосий Търновски

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Св. Теодосий Търновски
Снимка: iStock

На 27 ноември 2023 г. православната църква почита Св. Теодосий Търновски.

Ученик на преп. Григорий Синаит

Преподобният Теодосий Търновски бил ученик на преп. Григорий Синаит, основателят на исихасткото учение. В пост и молитва се подвизавал в Келифарската гора край В. Търново, дето основал манастир и просветна школа.

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Починал в 1363 година

Изобличил ересите при църковните събори при цар Иван Александър. Отишъл да посети съученика си патриарх Калист в Цариград, починал в 1363 година.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

Св. Александър Невски

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