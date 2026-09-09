Джим Кавийзъл от "Страстите Христови" се присъединява към "Стоичков – Имало едно време в България"

Холивудската звезда Джим Кавийзъл се присъединява към актьорския състав на "Стоичков – Имало едно време в България" – мащабната международна филмова продукция, посветена на живота и забележителния път на Легендарната осмица. Актьорът вече се включи в снимачния процес, който ще се разгърне на различни локации в България и чужбина.

Джим Кавийзъл ще изиграе Хосе Мария Мингея – влиятелният футболен агент и посредник, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Стоичков от ЦСКА в "Барса". Именно Мингея препоръчва българския нападател на Йохан Кройф, а последвалото решение променя не само кариерата на Стоичков, но и историята на европейския футбол.

В българската продукция ще видим Кавийзъл напълно преобразен за ролята – с впечатляваща физическа трансформация, която го прави почти неразпознаваем в образа на Хосе Мария Мингея.

Кавийзъл е познат на световната публика с централната си роля в "Страстите Христови" на Мел Гибсън, както и с участията си в "Тънка червена линия", "Граф Монте Кристо", "Пряко включване", сериала "Под наблюдение" и световния кинохит "Звукът на свободата". Следващият му филм е "Zero A.D.", който ще бъде пуснат по кината на 11 декември.

Той приема ролята в "Стоичков – Имало едно време в България", впечатлен от сценария и от силата на историята, разказана в бестселъра на популярния спортен журналист Владимир Памуков – "Христо Стоичков. Историята", издадена в аудиокнига на испански език от водещото световно издателство "Пенгуин Рандъм Хаус". Адаптацията за голям екран е на режисьора Мартин Макариев, креативния продуцент Александър Сано, сценариста Георги Ангелов и екип, работили над година по историята за филма. Във финалната фаза на разработването на сценария към проекта се присъединява и холивудският сценарист Род Бар – автор на сценариите на "Звукът на свободата" и "Кабрини", като творчески директор на "Стоичков – Имало едно време в България".

Българската продукция ще проследи пътя на Христо Стоичков от родината до най-големите футболни сцени в света – история, която започва далеч от светлините на прожекторите и достига до "Златната топка", Световното първенство в САЩ през 1994 г. и статута на една от най-големите легенди на "Барселона".

Международна роля по създаването и разпространението има Cloud9 Studios, ръководена от Ноли Мола. Американската компания е утвърдена в световната кино индустрия с внимателно подбрани висококачествени продукции с потенциал за глобален успех.

"Стоичков – Имало едно време в България" е замислен като мащабна международна кинопродукция, която ще бъде заснета в България и чужбина. Проектът събира български и световни актьори, за да разкаже история за победите, характера и непримиримия дух на един човек и на една нация. Проект, който дава възможност на всеки българин да бъде част от разказ, който ще остане за поколенията.