Еуфорията за "Под прикритие 6" расте: Обявиха втора дата за предпремиерата в зала 1 на НДК

10 години след последния епизод, сериалът се завръщаща в ефира на БНТ 1 на 10 октомври от 22:00 часа и поставя началото на съботните вечери с българско кино

Предпремиерата на дългоочаквания шести сезон на „Под прикритие“ предизвика огромен интерес сред феновете на сериала. За по-малко от 48 часа след обявяването билетите за ексклузивната прожекция на първи епизод от новия сезон в Зала 1 на НДК на 5 октомври бяха изчерпани.

Затова Българската национална телевизия и Falconwing Studio, в партньорство с Националния дворец на културата, обявиха дата за втора предпремиерна прожекция - 6 октомври, вторник, от 20:00 ч., отново в Зала 1 на НДК. Билетите са в продажба на касите на Националния дворец на културата, съобщават организаторите.

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Еуфорията около голямото завръщане

Новият сезон на сериала „Под прикритие“ включва 12 епизода и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. На екран се завръщат героите на Михаил Билалов, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Йоанна Темелкова и други. Към актьорския състав се присъединяват и нови ключови персонажи, сред които са Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова.

От премиерата си през 2011 г., продуцираният от БНТ „Под прикритие“ се утвърди като един от най-емблематичните и успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен с международно признание и излъчван в десетки държави по света. След пет успешни сезона историята продължава с дългоочаквания шести сезон.

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„Под прикритие 6“ се реализира в копродукция между Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Заедно с БНТ, изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян, Силвестър Йорданов и Велина Щърбакова. Делегиран продуцент от БНТ е Миладин Гергов. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на сериала.