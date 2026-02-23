Филмът „Г-н Никой срещу Путин“, режисиран от уралския учител Павел Таланкин и режисьора Дейвид Боренщайн, спечели наградата на Британската академия за филмови и телевизионни изкуства BAFTA. Филмът представя как държавната руска пропаганда и милитаризацията в руските училища са се засилили след избухването на пълномащабна война в Украйна. Таланкин е работил няколко години в училище в град Карабаш, заснемайки събития там. През юни 2024 г. той напуска Русия, вземайки заснетите кадри със себе си.

Проправителствени руски медии нарекоха филма „антируски“. Служители на реда посетиха училището, в което е работил Таланкин. По-късно майка му е била принудена да напусне работа. Лентата бе номирана и за Оскар. Наскоро стана ясно, че президентският съвет по правата на човека събира информация за създателя на филма: кореспондентът на Regnum Артьом Дегтярев търси родители на ученици в чатовете, за да заведе колективен иск срещу Американската филмова академия за „търговско използване на видеоклипове с деца без съгласието на родителите им“. Главният редактор на Regnum Марина Ахмедова е член на Съвета по правата на човека.

