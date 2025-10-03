Войната в Украйна:

Гледаме анимационната класика "Цар Лъв" със симфоничния оркестър на БНР на 24 януари

Гледаме анимационната класика "Цар Лъв" със симфоничния оркестър на БНР на 24 януари

Sure. Entertainment представят "Цар Лъв" на Дисни – концерт на живо с прожекция на филма на 24 януари в зала 1 на НДК. Под диригентството на Константин Добройков, концертът включва отличената с "Оскар" музика на композитора Ханс Цимер, изпълнена на живо към филма от Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Билети се предлагат в мрежата на EVENTIM.BG и BILET.BG.

Оригиналният анимационен филм от 1994 г. включва незабравима музика от забележителен екип от носители на "Оскар" и "Грами", включително суперзвездата Елтън Джон, текстописеца Тим Райс и композитора Ханс Цимер, в допълнение на африкански вокални и хорови аранжименти от носителя на "Грами" южноафриканския продуцент и композитор Лебо М (Rhythm of the Pride Lands).

"Цар Лъв" на Walt Disney Animation Studio поема на пътешествие до африканската савана, където се ражда бъдещ крал. Симба боготвори баща си, крал Муфаса, и приема присърце собствената си кралска съдба. Но не всеки в кралството празнува пристигането на новороденото лъвче. Скар, братът на Муфаса – и бивш наследник на трона – има свои собствени планове. Битката за Лъвската скала е изпълнена с предателства, трагедии и драми, които в крайна сметка водят до изгнанието на Симба. С помощта на отдавна изгубената си приятелка Нала и новите си приятели, любопитното дуо Пумба и Тимон, Симба трябва да разбере как да се изправи срещу миналото си и да си върне това, което му принадлежи по право.

Disney Concerts е подразделението за продуциране на концерти и лицензиране на Disney Music Group, музикалното подразделение на The Walt Disney Company. Disney Concerts продуцира концерти и турнета и лицензира музикално и визуално съдържание на Disney за симфонични оркестри, хорове и водещи в цял свят. Лицензираните концертни пакети включват разнообразни формати, като например концерти "live to picture" и тематични инструментални и вокални сборни концерти, които варират от симфонични изпълнения само с инструменти до мултимедийни продукции с участието на живи вокалисти и хор.

Концерти от най-големите филмови франчайзи в света – от Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar и 20th Century Studios – настоящите заглавия включват филмовата концертна поредица "Междузвездни войни", "Играта на играчките", "Дисни принцеси: Концертът", "Коко", "Цар Лъв", "В небето", "Кошмарът преди Коледа" на Тим Бъртън, "Коледната песен на мъпетите" и "Infinity Saga Concert Experience".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
