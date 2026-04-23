Маги Джиленхол оглавява журито на филмовия фестивал във Венеция

Американската актриса и режисьор Маги Джиленхол ще бъде председател на журито на кинофестивала във Венеция, съобщиха организаторите. Тя и останалите членове на журито ще определят носителя на престижната награда "Златен лъв" за най-добър филм на фестивала, който се провежда през септември. 48-годишната Джиленхол дебютира като режисьор с адаптацията си на романа "Изгубената дъщеря" на Елена Феранте, за която през 2021 г. спечели наградата за най-добър сценарий на фестивала.

"Развълнувана съм да приема поканата да оглавя журито на тазгодишния кинофестивал във Венеция", заяви тя. "Венеция винаги е подкрепяла автентични и силни гласове и за мен е чест да бъда част от тази смела и необходима традиция", добави Джинелхол, цитирана от АФП.

Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Джиленхол като "актриса, способна да вдъхне живот на сложни и многопластови персонажи" и "оригинален режисьор". "С нейното присъствие начело на журито можем да разчитаме на авторитетен и независим глас", подчерта той.

Още: Телма и Луиз са на официалния плакат на кинофестивала в Кан (СНИМКА)

Напрежение заради Русия

Кинофестивалът във Венеция е най-старият в света и се провежда ежегодно като част от Венецианското биенале - престижна поредица от културни събития. Наскоро биеналето предизвика критики заради решението да допусне участие на Русия в тазгодишното издание - за първи път след пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас каза, че участието на Русия е "морално неприемливо" и потвърди намерението на ЕС да прекрати финансирането на фестивала. "Докато Русия бомбардира музеи, разрушава църкви и се опитва да заличи украинската култура, не бива да ѝ се позволява да представя собствена", посочи тя, цитирана от БГНЕС.