Няма време: 83-годишният Майк Лий иска да направи "още 100 филма"

Осемдесет и три годишният британски режисьор Майк Лий каза на лондонската премиера на "Нежна грижа" ("Tender Loving Care"), че съжалява, че не може да направи "още 100 филма" заради здравословните си проблеми, предаде АФП. Лий страда от миозит, автоимунно заболяване, засягащо мускулите, и се придвижва с бастун. "Единствено заради здравословния ми проблем, който ме затруднява в някои неща, не мога да направя повече, иначе с удоволствие бих режисирал още 100 филма", каза той пред АФП, преминавайки по червения килим на Лондонския кинофестивал преди прожекцията на филма си.

"От чисто практическа гледна точка това може би няма да е възможно", добави режисьорът на филми като "Тайни и лъжи" и "Вера Дрейк".

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Драматичната комедия "Нежна грижа" разказва историята на Ейми (Кейт О'Флин) и Роузи (Алис Бейли Джонсън) – две приятелки на около трийсет години, които работят като социални работнички с уязвими хора. Чрез тях, както и чрез възрастните родители на Ейми, Майк Лий разкрива състраданието и необходимостта да подкрепяме другите в едно общество, белязано от несигурност.

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Миналия месец филмът на Лий спечели "Златна раковина" – водещата награда на кинофестивала в Сан Себастиан в Испания, както и отличието за най-добър сценарий. Актрисата Кейт О'Флин грабна "Сребърна раковина" за най-добра женска роля, припомня АФП.

Алис Бейли Джонсън сподели, че "сърцето ѝ се къса" при мисълта, че това може да е последният филм на един от стълбовете на британското социално кино. "Ако наистина е така, тогава не мога да изразя до каква степен е чест за мен, че съм участвала в него", каза актрисата пред АФП преди прожекцията, цитирана от БТА.

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