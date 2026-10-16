"Опит за пренасочване на поръчките за мантинели": ДПС отговори на обвиненията на Шишков

С позиция срещу регионалния министър Иван Шишков излязоха от ДПС. Те определиха изказванията му относно сигнала до прокуратурата за мантинелите като "несръчен опит за кризисен ПР". Според партията твърденията на Шишков за "засегнати икономически интереси" целят единствено да отклонят вниманието от реалните въпроси около драстичното оскъпяване на обществените поръчки.

В интервю регионалният министър каза, че сигнала на ДПС до прокуратурата, в който се поставят въпроси за индексацията на договорите за мантинели по време на първото служебно правителство на Гълъб Донев, е зашото са "нарушили икономически интереси". "Защото ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за 1 милиард. Казахме, че няма да работим по този начин. Даже вече не работим с тези фирми заяви министърът. ОЩЕ: "Спряхме кранчето": Иван Шишков отвърна на ДПС и освети схема с пътни анекси за милиони

От партията на Делян Пеевски заявяват, че "единствените засегнати интереси в случая са тези на самия министър и на партийната върхушка на "Прогресивна България". От ДПС ги обвиняват в опити за овладяване на публичния ресурс чрез прекратяване на стари договори и последващото им преподписване на значително по-високи цени с приближени компании.

"Мантинелите и пътната безопасност трябва да бъдат гарантирани по най-сигурния и прозрачен начин за българските граждани. ДПС няма да спре да събира информация и ще продължи да сезира всички компетентни органи за разкритите нередности", се казва в позицията.

Настоява се и министър Шишков, финансовият министър Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев незабавно да се явят пред Народното събрание.