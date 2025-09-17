Войната в Украйна:

Новият филм на Ивайло Пенчев - "Рожден ден", излиза на екран на 7 ноември

Режисьорът Ивайло Пенчев, създал обичаните български заглавия "Корави старчета", "Летовници", "Като за последно" и "Чичо Коледа", се завръща с нова вълнуваща история! Отличаван многократно за всички свои филми, той ще представи пред зрителите най-новата си продукция – "Рожден ден". Комедията тръгва премиерно по кината в цялата страна на 7.11.2025 г. В главните роли ще видим Меглена Караламбова и неповторимия Васил Банов, за когото това остава последният филм, в който той участва преди да ни напусне на 78-годишна възраст. Заедно с тях, историята по сценарий на Божан Петров и Ивайло Пенчев, ще разкажат актьорите Свежен Младенов, Странимир Гъмов, Стефан Денолюбов и Милена Аврамова. Оператор на филма е Георги Челебиев.

"Рожден ден" е комедия за неочакваните срещи, абсурдната страна на живота и способността на хората да се променят – дори когато изглежда твърде късно. В центъра на разказа застават Баба Геновева (Меглена Караламбова), бившият затворник Васил (Васил Банов), трима приятели Сашо (Свежен Младенов), Краси (Странимир Гъмов), Любо (Стефан Денолюбов) и техният гениален план, който първоначално изглежда като обикновено криминално престъпление, но се оказва една от най-важните битки в живота им. Житейските избори и перипетии, пред които са изправени, ги въвличат в поредица от комични ситуации. А силата на духа и общата им цел стопяват различията помежду им и ги променя завинаги.

Още за "Рожден ден"

Филмът на Ивайло Пенчев е съвременна приказка, която засяга важни общочовешки теми като семейството, любовта, приятелството, прошката и смелостта да се изправиш срещу пошлостта и бездушието на обществото. Зад остроумния диалог и привидно смешните ситуации, изградени върху интелигентния хумор, се крие дълбок размисъл за доброто у човека и силата на общата кауза. 

Вълнуващият сюжет на "Рожден ден" вече спечели публиката и беше бурно аплодиран на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост", който по традиция се проведе през изминалия месец във Варна. Следващата среща на продукцията със зрителите е на 20.09 от 18:00 часа в зала 1 на Фестивален и конгресен център Варна, като част от конкурсната програма на 43-ото издание на фестивала "Златна роза". А от 7 ноември 2025 г., филмът тръгва във всички киносалони в цялата страна.

Изпълнителен продуцент и режисьор на "Рожден ден" е Ивайло Пенчев. Продуценти на филма са Стоян Стоянов, Ивайло Пенчев и Борислав Пенчев. Сценарият е дело на Божан Петров и Ивайло Пенчев. Операторското майсторство е в ръцете на Георги Челебиев, а монтажът е на Стефан Бояджиев. Художник на продукция е Мирослав Маринов, а композитор на музиката към филма е Георги Стрезов. Участват актьорите Васил Банов, Меглена Караламбова, Свежен Младенов, Странимир Гъмов, Стефан Денолюбов, Милена Аврамова и др.

