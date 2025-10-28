НАТФИЗ удостои Агнешка Холанд с почетното звание Doctor Honoris Causa

Световноизвестният полски режисьор, сценарист, продуцент и актриса Агнешка Холанд бе удостоена с почетното звание Doctor Honoris Causa на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" за нейния изключителен принос в развитието на съвременното киноизкуство. Церемонията по присъждането на почетната степен се състоя в Аулата на НАТФИЗ по време на открит тържествен Академичен съвет, събрал представители на академичната и културната общност, членове на настоятелството, преподаватели, студенти и журналисти.

Фотограф: Венета Паунова

Г-жа Холанд бе посрещната с продължителни аплодисменти и ставане на крака. По традиция събитието започна с изпълнение на студентския химн "Gaudeamus igitur", след което заместник-ректорът по учебната и художествено-творческата дейност проф. д-р Пенко Господинов откри заседанието и даде думата на декана на факултет "Екранни изкуства" проф. Радостина Нейкова, която представи изтъкнатия гост.

Да променим световете на нашите зрители

След официалното представяне проф. Господинов връчи на Агнешка Холанд почетната огърлица и плакет Doctor Honoris Causa. В своето благодарствено слово г-жа Холанд се обърна към младите творци и академичната общност с вдъхновяващи думи за мисията на киното:

Фотограф: Венета Паунова

"Не вярвам, че можем да променим света, но вярвам, че можем да променяме световете на отделните хора - нашите зрители. Трябва да имаме визия, да гледаме много по-далеч от следващия филмов фестивал или от премиерата на следващия филм. Трябва да имаме смелостта да поставяме теми, които могат да бъдат болезнени и трудни, дори ако това ни коства кариерата. Трябва да търсим нови начини, да експериментираме смело и да отваряме хоризонтите на филмовото изкуство. Ако не правим това, киното ще спре да съществува."

В края на словото си г-жа Холанд се обърна към студентите с пожелание за вдъхновение и дързост: "Бъдещето на киното зависи от вашето поколение. Пожелавам ви мъдрост, реализация в изкуството и най-вече - смелост."

Агнешка Холанд беше в България като гост на фестивала "Синелибри".