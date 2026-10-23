Работилници за деца и специално Хелоуин парти в Централни хали на 31 октомври

Детско шоу и конкурс за костюми ще има и в новия магазин на Kaufland в София (ул. „Любляна“ № 46)

На 31 октомври „Сцена Централни Хали“ ще оживее в духа на Хелоуин с много забавления, награди, лакомства и събития за децата през целия ден. В интересни работилнички децата ще могат сами да си направят собствена тиква от хартия, чантички за бонбони или маски на тиква, пеперуда или прилеп. Детско шоу и конкурс за най-оригинален костюм ще се проведат в същия ден и в най-новия магазин на Kaufland в София (ул. „Любляна“ 46) от 11:00 часа, с водещ Николай Дограмаджиев.

Програмата в Централни хали ще започне от 11 часа с куклен интерактивен театър „Голямата птица си търси жена“. По време на представлението децата ще разговарят за приятелството, за любовта и за близките ни хора. Те ще научат какво е важно и ценно в живота, как да избираме приятелите си и много други важни неща за живота. Събитието е подходящо за деца над 3 години и е със свободен вход.

В 12 часа започва творческа работилница, в която децата ще изработят и украсят свои чантички за бонбони с хелоуински мотиви. Те ще могат да развихрят въображението си с тикви, прилепчета и паяжини, както и да създадат своя уникална чантичка за празничната вечер. Събитието е платено.

Празничната програма в Халите продължава и следобед от 16:00 часа с още две работилници. Участието е платено, като средствата ще бъдат дарени на фондация „Детски събития“. В първата от тях децата ще могат да си направят хелоуинска тиква от хартия и картон.

От 17:00 пък започва истинската цветна трансформация с детска работилница, на която децата ще могат да си направят уникална маска за лице на тиква, тайнствен прилеп, хитра вещица, вълшебна пеперуда или друг любим герой.

От 18:00 часа професионални гримьори ще добавят финални щрихи по лицата на децата, за да ги подготвят за кулминацията на събитията - специалното парти „Страшен Хелоуин в Халите“. Събитието е безплатно, като ще има много танци, игри, награди и ... страшни преживявания.

Събитията са част от дългосрочния ангажимент на Kaufland към децата, младите хора и семействата. За последователната си политика и подкрепа за образователни и културни инициативи за деца компанията е носител на сертификата „Компания - приятел на детето“ от Националната мрежа за децата.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“ може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.