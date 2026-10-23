Андрей Гюров пред работодателите: България има нужда от стабилна икономика, а не от политически хаос*

Кандидатът за президент обсъди с четирите национално представителни работодателски организации икономическата стабилност, инвестициите и условията за развитие на българския бизнес.

„България е на кръстопът. Или ще продължим да губим време в хаос и непредвидимост, или ще изградим държава, която създава стабилна среда за бизнес, модерна икономика и справедливи възможности за всеки.“ Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведена днес (23.10.2026 г.) в Българската стопанска камара.

В началото на срещата Добри Митрев – председател на БСК и ротационен председател на АОБР, представи основните приоритети на работодателите. Гюров направи връзка между резултатите от работата на служебния кабинет и приоритетите, които отстоява в президентската кампания.

Основни акценти в разговора бяха финансовата стабилност, прозрачността на управленските решения, предвидимата данъчна политика и инвестиционна среда, както и необходимостта от ограничаване на административната тежест. Беше обсъдена и ролята на президентските правомощия, включително правото на вето върху важни законодателни актове. На фона на обществената тревога от високите цени той подчерта, че защитата на потребителите и предвидимостта за бизнеса не са противоположни цели. Институциите трябва да действат последователно, професионално и с мисъл за реалния ефект върху пазара, така че усилията за ограничаване на ценовия натиск да не създават допълнителна несигурност, подчерта кандидатът за държавен глава.

Сред обсъдените приоритети бяха още конкурентоспособността на българската индустрия, енергийната и транспортната сигурност, както и ролята на външната политика за подкрепа на българските предприятия и привличане на инвестиции. Засегната беше и обстановката в Черноморския регион. Специално внимание беше отделено на недостига на квалифицирани кадри, връзката между образованието и бизнеса и необходимостта от реформи в социалната сфера, здравеопазването и пенсионната система.

Гюров подчерта, че силната икономика означава не само повече инвестиции, но и по-високи доходи, сигурни работни места и перспектива за младите хора в България. Според него президентската институция трябва да бъде активен защитник на предвидимостта, върховенството на закона и дългосрочните национални приоритети.

В срещата участваха Добри Митрев – председател на БСК и ротационен председател на АОБР, Станислав Попдончев – заместник-председател на БСК, Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ, Васил Тодоров – заместник-председател на БТПП, и Боян Митракиев – изпълнителен директор на КРИБ, както и други представители на работодателските организации. Кандидатът за президент Андрей Гюров беше придружен от експерти от своя екип.