Поредна жертва на рака: Почина звезда от хитови сериали

23 март 2026, 12:49 часа 805 прочитания 0 коментара
Поредна жертва на рака: Почина звезда от хитови сериали

Канадската актриса Кери Ан Флеминг, най-известна с ролята си в сериала "Свръхестествено", е починала на 51-годишна възраст, съобщи сайтът за новини от света на шоубизнеса "Ти Ем Зи".

Според редица съобщения Флеминг е починала на 26 февруари в Сидни, Британска Колумбия, в родната си Канада. Според информацията причина за кончината ѝ са усложнения, свързани с рак на гърдата.

Повече за Кери Ан Флеминг

Кери Ан Флеминг има 30-годишна кариера на екрана. Освен в "Свръхестествено", актрисата е позната и с ролите си в сериали като "Аз, зомбито", "Смолвил", "Супергърл", "Чък за късмет" и филми като "Брачен живот" с Пиърс Броснан и Рейчъл Макадамс.

Въпреки че не фигурира в списъка с актьорите, една от първите екранни появи на Флеминг е във филма "Щастливият Гилмор" (1996) с Адам Сандлър.

Източник: БТА

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
