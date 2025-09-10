Войната в Украйна:

"Синелибри" обяви специални киносъбития с Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница

10 септември 2025, 09:33 часа 230 прочитания 0 коментара
"Синелибри" обяви специални киносъбития с Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница

Поради големия интерес към срещите с изтъкнатите специални гости и представители на елитното международно жури – Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница, организаторите на "Синелибри" пускат в продажба съответните събития с тяхно участие още на 9 септември. Трите премиерни филма са извън конкурсната програма на фестивала.

Повече за киносъбитията

Харизматичният актьор и музикант Клаес Бенг, нашумял с ролята си в комедийната драма „Квадратът“ на реж. Рубен Йостлунд, която го превръща в първия датски актьор, спечелил Европейска филмова награда, ще открие премиерата на филма „Голямата арка“ на 22 октомври от 18:30 ч. в кино „Люмиер“. Прожекцията ще бъде съпроводена с Q&A с прочутия актьор.

Още: "Чужденецът" на Франзоа Озон открива фестивала "Синелибри"

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Световната премиера на френско-датската биографична драма на режисьора Стефан Демустие се състоя на фестивала в Кан. Адаптация по едноименния роман на Лорaнс Косе, филмът възкресява историята около появата на един от най-известните паметници в Париж, който е бил обект на ожесточени спорове по време на управлението на Франсоа Митеран. Датският архитект Ото фон Спрекелсен печели конкурса, но визията и идеите му относно монументалния проект много скоро се сблъскват с реалността и с политическата конюнктура. В образа на архитекта се превъплъщава самият Клаес Бенг, за да изкове поредния блестящ киноперсонаж. Билетите за събитието са в продажба на касата на кино „Люмиер“ и онлайн.

На 22 октомври от 19:00 ч. ценителите на първокласната анимация ще имат възможност да се срещнат с един от най-изявените френски филмови продуценти – Атон Сумаш, носител на множество отличия, включително „Сезар“ за анимационния филм „Малкият принц“ (2016). В София Сумаш ще представи ръчно рисуваната анимация „Невероятният свят на господин Паньол“, биографична драма за знаменития писател, драматург, сценарист, режисьор и продуцент Марсел Паньол, от чието рождение през февруари се навършиха точно 130 години.

Филмът на режисьора Силвен Шоме, чиято премиера пожъна огромен успех на фестивала в Кан, рисува вълнуващ портрет на един необикновен артист, отгледан в семейство от средната класа в Марсилия, за да се превърне в един от най-изобретателните и плодовити творци в света между 30-те и 50-те години на миналия век. Билети за събитието може да закупите от касата на Дома на киното или онлайн

Още: Броени дни до началото на 43-ото издание на фестивала "Златна роза"

На 23 октомври от 18:30 ч. в Дом на киното режисьорът Сергей Лозница, най-ярката и влиятелна фигура в съвременното украинско документално и игрално кино, ще представи новата си творба - „Двама прокурори“. Потресаващо актуален, филмът спечели възторга на критиката в Кан, справедливо се нареди сред тазгодишните претенденти за „Златна палма“ и беше удостоен с престижната награда „Франсоа Шале“.

С невероятна операторска ловкост, убедителни актьори и поглъщаща атмосфера историята напластява тревожност и създава представа за зомбиращата природа на съветския тоталитарен режим. Лозница показва как злокачествената бюрокрация удържа позициите си и се възпроизвежда, заразявайки онези, които ѝ се противопоставят, с бацила на вината. Внушителна копродукция на Франция, Германия, Нидерландия, Латвия, Румъния, Литва и Украйна, този „хибрид“ между исторически трилър и биографична драма е базиран на едноименната повест на Георги Демидов – физик, писател, дългогодишен политически затворник, оцелял от ГУЛАГ, тормозен от държавата до смъртта си. В сценария са вплетени и монолози на Гогол. Билети за събитието може да си набавите от касата на Дома на киното или тук.

Снимки: Синелибри

Още: Международният филмов фестивал "Срещу течението": Истории за смелост и надежда до 16 октомври в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
кино фестивали CineLibri Синелибри Клаес Бенг
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес