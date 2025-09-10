"Синелибри" обяви специални киносъбития с Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница

Поради големия интерес към срещите с изтъкнатите специални гости и представители на елитното международно жури – Клаес Бенг, Атон Сумаш и Сергей Лозница, организаторите на "Синелибри" пускат в продажба съответните събития с тяхно участие още на 9 септември. Трите премиерни филма са извън конкурсната програма на фестивала.

Повече за киносъбитията

Харизматичният актьор и музикант Клаес Бенг, нашумял с ролята си в комедийната драма „Квадратът“ на реж. Рубен Йостлунд, която го превръща в първия датски актьор, спечелил Европейска филмова награда, ще открие премиерата на филма „Голямата арка“ на 22 октомври от 18:30 ч. в кино „Люмиер“. Прожекцията ще бъде съпроводена с Q&A с прочутия актьор.

Световната премиера на френско-датската биографична драма на режисьора Стефан Демустие се състоя на фестивала в Кан. Адаптация по едноименния роман на Лорaнс Косе, филмът възкресява историята около появата на един от най-известните паметници в Париж, който е бил обект на ожесточени спорове по време на управлението на Франсоа Митеран. Датският архитект Ото фон Спрекелсен печели конкурса, но визията и идеите му относно монументалния проект много скоро се сблъскват с реалността и с политическата конюнктура. В образа на архитекта се превъплъщава самият Клаес Бенг, за да изкове поредния блестящ киноперсонаж. Билетите за събитието са в продажба на касата на кино „Люмиер“ и онлайн.

На 22 октомври от 19:00 ч. ценителите на първокласната анимация ще имат възможност да се срещнат с един от най-изявените френски филмови продуценти – Атон Сумаш, носител на множество отличия, включително „Сезар“ за анимационния филм „Малкият принц“ (2016). В София Сумаш ще представи ръчно рисуваната анимация „Невероятният свят на господин Паньол“, биографична драма за знаменития писател, драматург, сценарист, режисьор и продуцент Марсел Паньол, от чието рождение през февруари се навършиха точно 130 години.

Филмът на режисьора Силвен Шоме, чиято премиера пожъна огромен успех на фестивала в Кан, рисува вълнуващ портрет на един необикновен артист, отгледан в семейство от средната класа в Марсилия, за да се превърне в един от най-изобретателните и плодовити творци в света между 30-те и 50-те години на миналия век. Билети за събитието може да закупите от касата на Дома на киното или онлайн.

На 23 октомври от 18:30 ч. в Дом на киното режисьорът Сергей Лозница, най-ярката и влиятелна фигура в съвременното украинско документално и игрално кино, ще представи новата си творба - „Двама прокурори“. Потресаващо актуален, филмът спечели възторга на критиката в Кан, справедливо се нареди сред тазгодишните претенденти за „Златна палма“ и беше удостоен с престижната награда „Франсоа Шале“.

С невероятна операторска ловкост, убедителни актьори и поглъщаща атмосфера историята напластява тревожност и създава представа за зомбиращата природа на съветския тоталитарен режим. Лозница показва как злокачествената бюрокрация удържа позициите си и се възпроизвежда, заразявайки онези, които ѝ се противопоставят, с бацила на вината. Внушителна копродукция на Франция, Германия, Нидерландия, Латвия, Румъния, Литва и Украйна, този „хибрид“ между исторически трилър и биографична драма е базиран на едноименната повест на Георги Демидов – физик, писател, дългогодишен политически затворник, оцелял от ГУЛАГ, тормозен от държавата до смъртта си. В сценария са вплетени и монолози на Гогол. Билети за събитието може да си набавите от касата на Дома на киното или тук.

Снимки: Синелибри

