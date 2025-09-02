Почина легендарен актьор от филма "Танцуващият с вълци"

Канадският актьор Греъм Грийн, най-известен с ролята си в "Танцуващият с вълци", е починал на 73-годишна възраст, съобщи неговият мениджър, цитиран от BBC. "С дълбока тъга обявяваме мирната кончина на многократно награждавания, легендарен актьор Греъм Грийн", се казва в изявление на Гери Джордан пред CBC News. Според медията той е починал от естествена смърт.

Graham Greene has sadly passed away at the age of 73. pic.twitter.com/AQdfLXwBZW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 1, 2025

Кой е Греъм Грийн

Грийн беше номиниран за "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в Кикинг Бърд в епичния уестърн на Кевин Костнър от 1990 г. "Танцуващият с вълци". Той е член на племето Онайда и израства в резерватa "Шестте нации" в Онтарио. Преди да започне актьорската си кариера, работи като сценарист и технолог, както и като музикант в рок група. В театъра стъпва през 70-те години във Великобритания.

В интервю за канадското списание "Playback" през 2012 г. Грийн споделя: "Театърът ти помага да изградиш характер. В киното нямаш този лукс. Дисциплината на сцената е нещо, което препоръчвам на всички актьори." Той допълва, че най-важният момент в живота му е женитбата със съпругата му Хилари Блекмор – "най-доброто време в моя живот".

Пробивът му идва именно с "Танцуващият с вълци", където ролята на лечителя от племето Лакота му носи международно признание. Сред другите му запомнящи се участия са в "Маверик" (1994), "Умирай трудно 3" (1995), "Здрач: Новолуние" (2009) и "Дивата река" (2017), пише БТА.