Уди Алън: Бих искал да режисирам Тръмп в ролята му на президент

Режисьорът Уди Алън неочаквано похвали американския президент Доналд Тръмп за актьорските му способности, съобщи ДПА. Говорейки в подкаста на Бил Мар "Club Random", 89-годишният Алън си припомни как е работил с Тръмп през 1998 г. във филма "Знаменитост" ("Celebrity"), в който Тръмп се появява като себе си за 11 секунди. В сцената магнатът на недвижими имоти обявява намерението си да купи катедралата "Свети Патрик" в Манхатън, да я разруши и да я замени с "много, много висока и хубава сграда".

"Беше удоволствие да работя с него, той беше много добър актьор", казва Алън според американските медии. "Той бе много учтив, точен, правеше всичко правилно и имаше истински усет към шоубизнеса", добавя режисьорът.

Да го режисира като президент

Снимка: Getty Images

В политически план Алън се определя като демократ и казва, че е гласувал за Камала Харис. Той подчертава, че не е съгласен с политиката на Тръмп в 99% от случаите. Алън заяви, че е изненадан, че Тръмп е станал политик, тъй като изглежда, че американският президент обича да ходи на баскетболни мачове на New York Knicks, да играе голф или да бъде съдия на конкурси за красота.

Водещия на подкаста Мар отбеляза, че да бъдеш президент е върховна актьорска работа, което Алън не отрече. Често противоречива личност, Алън каза, че би искал да режисира Тръмп в ролята му на президент, но призна, че това няма как да стане, пише БТА.

В последните дни Уди Алън предизвика полемики заради участието си във филмовия фестивал в Москва, което беше определено от Украйна като "срам" и като "прикриване" на руските зверства. По-късно режисьрът се оправда, като каза, че не смята, че прекъсването на артистичния диалог е добър начин да се помогне в ситуацията между Украйна и Русия и изтъкна, че Путин тотално греши.

