Първи работен ден: Шведският министър на здравеопазването припадна (ВИДЕО)

Шведският министър на здравеопазването Елизабет Лан припадна в първия си ден на поста, предаде италианската информационна агенция ANSA. Това се случи по време на пресконференцията. Новата министърка внезапно се свлече напред, повличайки катедрата със себе си.

Сред първите, които ѝ се притекоха на помощ, беше вицепремиерът Еба Буш, последвана от други участници в пресконференцията и някои журналисти.

In Svezia la ministra della Salute sviene nel suo primo giorno di mandato. Elisabet Lann perde i sensi durante la conferenza stampa di presentazione #ANSA pic.twitter.com/LyWTDJ5Omv — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 10, 2025

Елизабет Лан беше изнесена от залата и се върна след няколко минути, обяснявайки, че припадъкът ѝ се дължи на внезапен спад на нивата на кръвната захар : „Не беше съвсем нормален вторник, но такива неща могат да се случат, когато нивата на кръвната захар паднат“, каза тя, предаде друга италианска медия tg.la7. ОЩЕ: Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)