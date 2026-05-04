Време е за 17-и Международен фестивал на анимационния филм "Златен кукер - София"

17-ото издание на МФАФ "ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ" ще се проведе в зала Яйцето на Софийски университет "Свети Климент Охридски" от 6 до 10 май 2026 г. и онлайн по ТВ1 и по ТВ Реално и вълшебно. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Национален филмов център (НФЦ), Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Културния център на Софийския университет, Съюз на пивоварите в България и др.

Конкурсната програма ще бъде в 10 категории, а по време на събитието ще има майсторски клас на Димитър Димитров с тема: "Искате ли да разберете как се създават детски анимационни филми?".

Анимацията е емоция в движение, но как се променя тя с навлизането на изкуствения интелект? Каним ви на дискусия в рамките на "Златен кукер", където ще бъде разгледано как AI реално помага в работата – от сценария и визията до подготовката на филма за фестивали. Независимо дали тези технологии ви вдъхновяват, или по-скоро ви притесняват – елате да попитате, да поспорите или просто да споделите мнение. Търсим честния разговор за това как се правят филми днес, в среща без предразсъдъци за студенти, професионалисти и публика. Нека заедно видим къде е балансът между алгоритъма и човешкия почерк.

Модератори: Димитър Димитров (Анимитер) – художник и режисьор с над 30-годишен опит в авторското кино и гейм индустрията и Мирослав Трифонов – режисьор с богат фестивален опит, който активно използва AI асистенти в реалния процес на работа.

По време на фестивала ще има дискусия с журито - поглед върху съвременното анимационно кино - естетика, индустрия, предизвикателства. Ще се състои и анимационна работилница с праксиноскоп с Надежда Славова и Марина Русинова.

Журито

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ на фестивала ще бъде г-н Шауки Букеф – Председател на журито. Шауки Букeф е алжирски режисьор, сценарист на анимационни филми и графичен дизайнер, считан за едно от водещите имена в анимационната индустрия в арабския свят, като е включен сред най-добрите творци в тази област и в платформата "Motaharik" през 2024 г. Той се отличава с цялостен артистичен профил, който съчетава филмова режисура и визуален дизайн, и е заемал важни позиции.

Д-р Анджела Гоцис е член на екипа на сектор "Екранни изкуства" към Института за изследване на изкуствата. Красимира Иванова е гл. ас. в Института за изследване на изкуствата (БАН) и доктор по театрознание (НАТФИЗ "Кр. Сарафов").

СЕЛЕКЦИОННА КОМИСИЯ: Свилен Димитров, Евелина Данева – Райнингер, Надежда Славова

Ще има и специална изложба на живописни творби на известния и незаменим наш аниматор Румен Петков (режисьор на сериала "Щъркелът Чоко и жабока Боко", на "Джони Браво", "Cow and Chicken" и още много прекрасни награден филми, а изложбата е имала голям успех в Ню Йорк. Изложба ще има и на Петя Евлогиева – аниматор, илюстратор и татуист, с много награди от цял свят.

На Фестивала ежегодно се връчват 10 награди. Провежда се и национален конкурс за най-добър български анимационен филм. Гран При е "Златен Кукер", а Специалната награда е на името на великия наш аниматор Пройко Пройков, патрон на БАНХА.

Тази година за фестивала са получени над 3200 филма, от които за конкурса са избрани 130 от над 100 страни. Организаторите работят с 5 училища и ще бъдат показани много от техните филми в специална програма.

Темата на фестивала и тази година е "ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЕДИН ПО-ДОБЪР И ЕКОЛОГИЧЕН СВЯТ". На официалната церемония по ОТКРИВАНЕ на фестивала ще има художествена програма, в която са поканени свирещи и пеещи аниматори.

На официалната церемония по връчване на наградите на фестивала ще има художествена програма, в която ще свичи и пее Рок бандата на 51-во училище Елисавета Багряна.

Входът за всички събития е свободен, защото че знанията и уменията са безценни и е важно за всеки почитател на анимацията да има възможност да види най-добрите филми от конкурса и да присъства на изключително полезните майсторски класове и анимационни работилници.

Фестивалът "Златен кукер" вече е известен в цял свят и е спечелил лейбъла за Европейско качество на фестивал от Европейската фестивална асоциация EFA и BFA.

Фестивалът е горд носител и на наградата на Walt Disney Studio за постижения и принос в анимацията, връчена от Уилям Бил Денис – изп. директор, който е бил жури в предишно издание на форума.

История на фестивала

МФАФ "ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ" стартира през 2010 г в гр. София и е първият фестивал на анимацията в България от новия век. Той веднага е признат от филмовите критици и цялата филмова общност като изключително успешен. Провежда се всяка пролет през май и подкрепя младите аниматори и студенти по анимация. Фестивалът има конкурсен и информативен характер, с важна цел - обучение на младите аниматори с провеждане на майсторски класове и анимационни работилници. Той е мост между младите професионалисти от цял свят. Нещо повече, фестивалът събуди и други колеги и ги мотивира да направят година по-късно фестивал и във Варна.

"ЗЛАТЕН КУКЕР - СОФИЯ" се организира от филмово aнимационно и дизайн студио и РА АНИМАРТ www.animart-bg.com и съвместно с БАНХА "Пр. Пройков" www.baicaa.org – неправителствена организация, създадена от Надежда Славова (художник, аниматор, режисьор, сценарист), възродила Фестивала със собствени средства като негов директор. Успехът на фестивала се дължи и на огромния 37-годишен креативен опит на Студио АНИМАРТ.

Асоциацията вече наброява 287 души, което говори за доверието на младите аниматори към всичко, което се прави заедно и за тях. С партньори и с многото конкурси, организирани за тях, им бе помогнато да намерят работа и да си купят техника за своята работа. През 2018 г, в 2020 г. и 2023 г. са издадени три луксозни каталога, включващи информация за всеки член на БАНХА, а също и информация за България, филмовата индустрия, фирми, студия и организации, работещи в сферата на киноиндустрията. Каталогът се разпространява на големи международни анимационни филмови фестивали и форуми, институции, университети, училища, както и на всички, подходящи за това места в България.

