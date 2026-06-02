Китай е по следите на важен астероид: Какво ще разкрие находката на света

Китайската мисия „Тиенуен-2“ е насочена към астероида Камоаолева, за който се смяташе, че е част от Луната. Ново проучване постави под съмнение тази теория и предложи различен произход на космическия обект.

Китай в преследване на важен астероид

Преследваният от Китай астероид може да не е парче от Луната. Китайски астрономи се подготвят да вземат проба от малък астероид, близък до Земята. Водещата теория свързва обекта с кратер от обратната страна на Луната, където древен удар може да е изхвърлил парче от него в космоса. Ново проучване сега оспорва тази идея, според Earth.com.

Изследователите твърдят, че необичайният червен цвят на астероида може да бъде пресъздаден в лаборатория, без да се използват материали от Луната.

Целта на Китай е астероидът близо до Земята Камоаолева, квази-спътник, който обикаля около Слънцето и остава сравнително близо до Земята. Диаметърът му е по-малък от 100 метра и се завърта веднъж на всеки 28 минути. Китай стартира мисията за връщане на проби Tianwen-2 през май 2025 г., а космическият апарат сега се приближава до астероида с планове да събере материал и да го върне на Земята до края на 2027 г.

Предишни изследвания на астероида го свързваха с лунни проби, което накара изследователите да спекулират, че астероидът може да е с произход от Луната.

Планетарният учен Ян Ли от Института по геохимия на Китайската академия на науките ръководи екип, който изучава отразената светлина на астероида.

Всеки минерал оставя свой собствен отпечатък в отразената светлина. Там, където повърхността потъмнява, изследователите могат да определят кои минерали присъстват и в какви количества. Екипът на Лий анализира отново светлината, отразена от астероида, и успя да забележи характерен спад в спектъра.

Изследователите са установили, че той е по-съвместим с LL хондрити, често срещан клас каменни метеорити с ниско съдържание на желязо, отколкото с лунни скали. Цветът на астероида обаче е бил много по-червен. След това учените взели истински LL хондрит, смели го на фин прах и го облъчили с високочестотен лазер. Лазерът симулирал космическо изветряне. След това прахът се променил драстично - ярките частици потъмнели, а яркостта им спаднала до около една четвърт от първоначалната им стойност.

Цветът е станал червен като астероида Камоаолева. Този експеримент хвърля съмнение върху това дали астероидът е наистина значим. В космоса са открити редица подобни астероиди, богати на силикати.

Ако обаче астероидът не идва от Луната, той би трябвало да дойде отнякъде другаде. Изследователите са моделирали произхода на мистериозната скала. Симулациите показват, че обектът има 70% до 80% шанс да удари Земята. Той идва от вътрешния главен астероиден пояс, по-специално от семейство Флора. Въпреки че версията с Луната все още не е напълно отхвърлена.

След като пробите от астероиди се върнат на Земята, учените ще могат да отговорят на въпроса за произхода на обекта - лунен или астероиден.

Припомняме, че китайски учени за първи път в света изпратиха изкуствени човешки ембриони, създадени от стволови клетки, до орбиталната станция Тиангун, за да изследват ефекта на микрогравитацията върху ранното клетъчно развитие и възможността за човешка репродукция в космоса.

Ембрионалните модели, които са структурно подобни на истинските, но не са способни да се развият в пълноценен организъм, са се развивали в орбита в продължение на пет дни, след което са били замразени за по-нататъшен анализ на Земята. Заедно с тях товарната мисия Tianzhou-10 достави на станцията ембриони на мишки, ембриони на зебра и над 6 тона необходими за екипажа провизии.

За експеримента бяха избрани два вида изкуствени ембриони: модел на периода на имплантация (прикрепване към матката) и модел на периода на гаструлация, когато се формират основите на бъдещите органи и се определя оста на тялото.

Сравняването на орбитални проби с проби от Земята ще помогне на учените да оценят рисковете от бъдещо дългосрочно човешко обитаване извън Земята и възможността за протичане на нормално раждане на деца в космоса.

