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Ако трябва, ще изнасилим бюджета

24 юни 2026, 8:45 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ако трябва, ще изнасилим бюджета

Думите от заглавието са на регионалния министър Иван Шишков, той ги изрече в сутрешния блок на БНТ. И те се отнасят до започнатите да се строят магистрали в България - най-голямата и значима такава е АМ "Хемус".

"Магистралите, които са започнали да се строят, ще трябва да ги завършим с пари от държавния бюджет. Ако трябва ще изнасилим бюджета", закани се регионалният министър. И това беше казано на фона на констатация, че на АМ "Хемус" има незаконно строителство, но то нямало да бъде бутано - ОЩЕ: За отворените дупки на АМ "Хемус" и незаконното строителство: Регионалният министър каза ще я даде ли на концесия

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АМ Хемус цитати Иван Шишков
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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