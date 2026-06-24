Думите от заглавието са на регионалния министър Иван Шишков, той ги изрече в сутрешния блок на БНТ. И те се отнасят до започнатите да се строят магистрали в България - най-голямата и значима такава е АМ "Хемус".

"Магистралите, които са започнали да се строят, ще трябва да ги завършим с пари от държавния бюджет. Ако трябва ще изнасилим бюджета", закани се регионалният министър. И това беше казано на фона на констатация, че на АМ "Хемус" има незаконно строителство, но то нямало да бъде бутано - ОЩЕ: За отворените дупки на АМ "Хемус" и незаконното строителство: Регионалният министър каза ще я даде ли на концесия