Главните герои са същите - а ние трябва ли да се съгласим с разпределението на порциите?

Въпрос на водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова към бившия земеделски министър Мехмед Дикме. Интересното в гостуването му - перспективата пред Ахмед Доган да успее с нова партия е нула.

Дикме категорично отговори с "не" - защото, според него, за 35 години България остава назад от всички в Европа и не се движим напред с необходимите реформи.

Дикме беше питан и за "калинките в бюджета" - кога е било да ги няма, защото той отправи критики, но по-различни. Според него, пари за здравеопазване и образование имало, но не се разпределят както трябва. Кой има изгода - този, който управлява, защото опозицията не назначава. "Калинките вънка - да ходят да работят в частния сектор", продължи Дикме и смая, че така явно заклеймените като некадърни за държавната администрация ще създават БВП. Как, като са калинки?

64 млн. лева коледни надбавки (за пенсионерите) са нищо предвид прахосването на милиони и милиарди - трябва да има контрол в тази държава, настоя Дикме. Дайте да видим колко пари в държавата се прахосват, добави той.

