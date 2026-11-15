Колко пъти сменихте памперса на 30-годишно дете?

"Колко пъти са сменили памперса на едно такова 30-годишно дете. Отидохте ли? Питахте ли я тази майка? Ама тя можела да работи като адвокат и държавен служител - чудесно, а в това време? Няма да намериш човек, който да отглежда близкия ти с деменция."

С тези гневни думи психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова се обърна към депутатите на "Прогресивна България", които внесоха законовите промени през седмицата, с които на практика щяха да орежат парите на майките и гледачите на хора с увреждания. След огромна обществена и политическа реакция само за часове, депутатите на Румен Радев оттеглиха промените.

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"За някои хора това дете с увреждания е едва ли не развален материал, но за тази жена това е целия ѝ свят и тя отдава цялата си любов. Тези, които внесоха законопроекта, могат ли да си представят как се обича по този начин? Да обичаш човек с увреждане, който не може, не знае как, изисква толкова много грижа, могат ли да си го представят от висотата на колите на НСО?", пита още гневно Гълъбова пред Дарик.

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