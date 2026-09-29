Исторически, при спорове между правителство и централната банка, права е банката. Парите не търпят политическа намеса

Централната банка е независим орган, чийто мандат включва сигурността и устойчивостта на банковата система. Ако правителството поеме по път на някаква намеса и застрашава състоянието на системата, кредита и депозита, централната банка е в пълните си правомощия да заема публично различна от политическата позиция на правителството.

Това коментира Йордан Бързаков, журналист и икономически анализатор, по отношение на възникналото напрежение между позициите на финансовото министерство и БНБ относно данък "свръхпечалба".

"ЦБ изрично подчертава, че независимостта на централната банка й дава възможност да заеме позиция по въпроси, засягащи основните й мандати. Обвинение срещу централен банкер за заемане на политическа позиция, заради професионален анализ на база икономическата наука, е скандално. Особено от министър на финансите. Това е втора подобна реакция на БНБ за последните няколко години, но първият път господин Донев не видя политическа атака", добави Бързаков.

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"Исторически при спорове между правителство и централната банка, права е централната банка. Парите не търпят политическа намеса", категоричен е той.