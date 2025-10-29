Войната в Украйна:

Като зимата и санкциите на САЩ ни изненадаха

29 октомври 2025, 08:18 часа
Като зимата и санкциите на САЩ ни изненадаха

Думите са на изпълнителния директор на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Андрей Делчев. С тях той визира новото голямо предизвикателство пред работата на бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим", която е дъщерно дружество на руския енергиен гигант "Лукойл" - санкциите, които американският президент Доналд Тръмп наложи.

Какво каза Делчев за бъдещето на "Лукойл" - научете: Готвеното управление на "Лукойл Нефтохим" - тежки аргументи против от БПГА. Има надежда със санкциите

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Лукойл Андрей Делчев Лукойл Нефтохим цитати санкции Русия
