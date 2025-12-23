Кабинетът подаде оставка:

Нещата придобиха нормалния си за сезона вид: Грипът - колко време си заразен и симптомите

За пръв път този есенно-зимен сезон заболелите от грип са повече през изминалата седмица, отколкото предишната (официално потвърдени с тестове). Това заяви проф. Тодор Кантарджиев в ефира на сутрешния блок на БНТ.

Грипът е с най-краткия инкубационен период - между 24 и 36 часа след заразяване се появяват симптоми. Те са: отпадналост, температура, кашлица, сополи. За няколко часа те сваля на легло.

Колко време си заразен - един ден преди да се появят симптоми до устойчиво падане на температурата. Обикновено, около 5-6 дни, каза проф. Кантарджиев. Той обясни и, че заради застудяването лигавицата на носа се свива, няма нормално движение на антитела там и съответно ставаш по-уязвим за вируси.

Човек има 10 пъти повече гъбички и бактерии по себе си, отколкото клетки в тялото. Най-честите микроби, които предизвикват например неща като ангина, се лекуват с най-старите пеницилинови антибиотици, подчерта проф. Кантарджиев. "Невинаги скъпото е по-хубаво", завърши той.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
