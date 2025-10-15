Борисов си представя, че ще присъства в учебниците по история, като ще бъде покрит с лаври

Бойко Борисов си представя, че ще присъства в учебниците по история след години, като ще бъде покрит с лаври и ще му се благодари за жертвите. Той преподаде урок по значимост. Министрите са само буквички в памфлета, който той ще произведе. Думите са на политологът Любомир Стефанов. В ефира на Нова телевизия той коментира казаното от лидера на ГЕРБ на вчерашната пресконференция, след като партията загуби битката за Пазарджик.

По думите на Стефанов „Пеевски иска да бъде крепител на държавността, но е тъмна бездна, пълна със съмнения и подозрения“. „Той иска да се докаже. Посланието на Борисов е "всички зависите от мен", смята Стефанов.

Журналистът Емилия Милчева коментира, че изборите в Пазарджик са елементарен претекст за послания. "ГЕРБ никога не е бил силен в този район. Борисов усеща с кожата си какво предстои. Той е шампион в самосвалянето, два пъти го направи като премиер, усещайки напрежението. Сега много добре разбира, че тежестта на Пеевски се усеща много силно", заяви тя.

Според нея лидерът на ГЕРБ се опитва да печели време. "Няма да се изненадам, ако се стигне до предсрочни избори, за да се прехвърли отговорността на служебен кабинет, но първо трябва да се смени Киселова", коментира Милчева.

"Възможно е общи разговори да спаднат напрежението във властта или да се стигне до парламентарна криза, която да произведе парламентарно мнозинство - в нова конфигурация или в същата с нов мандат. Трети вариант са предсрочни избори. Стигнат е преломен момент и ще има преформатиране", прогнозира политологът Стойчо Стойчев.