От голямо „Д“ вървим към голямо „М“ – мафиотска държава

Думите от заглавието са на бившия служебен министър на отбраната, а сега съветник на президента Румен Радев по въпросите на отбраната Димитър Стоянов. В студиото на БНТ Стоянов посочи, че санкционираният от Великобритания и САЩ по "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски преяжда с власт и е обсебил държавата. Още: "Пеевски се връща - с или без Борисов"

Пеевски ни управлява

Той изтъкна, че от 2023 г. България се управлява от Делян Пеевски. "В момента Пеевски води цялата игра и цялата държава. Единствената институция, която не е покварена от Пеевски, е именно президентската институция", изтъкна Димитър Стоянов.

Още: Властта се страхува от партия на Радев да не излезе и да ги помете: Говори човек на президента

Той бе категоричен, че лодката на президента, на която се вози, е тази с българските граждани. "От изявленията на Бойко Борисов показа колко е слаб и как Делян Пеевски го води за носа", продължи да критикува Димитър Стоянов. Той се надява, че разумът на ПП-ДБ ще надделее и няма допуснат това, което направиха през 2023 г. - сглобка с Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Стоянов запита защо и "Има такъв народ" седнаха на масата на преговорите с Борисов и Пеевски. "Следващата стъпка на ДПС-Ново начало сигурно ще да е да спрат парното на президентската институция и да спрат Румен Радев да говори", посочи още съветникът на държавния глава по военните въпроси.

Още: Това, което прави Борисов, е в своята безпомощност да помогне на щурма на Пеевски да завладее властта