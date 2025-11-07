Ще гласува ли Борисов бюджета на Пеевски и ще си плюе ли на реномето на дясна партия, че не вдига данъци?

Думите от заглавието са на бившия финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, изречени в студиото на БНТ. Той се заяде за държавните пари, като запита лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов дали ще подкрепи бюджета на санкционирания по "Магнитски" от две държави - САЩ и Великобритания Делян Пеевски с вдигане на данъците.

Според него бюджетът на правителството е "черна каса". И даде пример, че нов вот на недоверие спрямо кабинета може да дойде с приемането на бюджета.

Личала ли е сянката на Пеевски в други бюджети?

Снимка: БГНЕС

И се възмути на въпрос на водещите на сутрешния блок на БНТ - Симеон Иванов и Христина Христова затова дали и неговите бюджети е личала сянката на Пеевски. "Каква сянка Пеевски има в бюджетите, които аз съм писал" запита Асен Василев.

Асен Василев отрече още да е лобирал за сваляне на санкциите по "Магнитски" на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. И бе категоричен - Пеевски е най-голямото зло за България.

