Нови бомбени заплахи на Балканите

След известно затишие сигналите за бомби на Балканите продължават, като имаше сигнали в Босна и Херцеговина и Хърватия. Изглежда става въпрос за координирани бомбени сигнали в балканските столици, защото само преди седмица поне три столици на държави от Балканите бяха обект на фалшиви сигнали за бомби, като българската столица също не беше подмината от подобни заплахи. Знаем, че фалшивите сигнали за бомби са класически инструмент в хибридната война.

Новите заплахи

Тази сутрин полицейското управление в Босна и Херцеговина получи имейл, в който се съобщава, че в няколко училища в района на Тузлански кантон са поставени взривни устройства. Поради тази причина вътрешността на сградите се евакуира, предаде македонската медия "Независен".

Македонската телевизия 21 допълва, че няколко гимназии в Загреб също са получили съобщения за бомби тази сутрин, окоето е довело до евакуацията на ученици и персонал.

Ден преди това няколко училища в Сплит бяха евакуирани заради съобщения за поставени бомби, а след проверка беше установено, че те са фалшиви.

Вчера имаше фалшиви съобщения не само в Хърватия, но и в Босна и Херцеговина, както и в Черна гора.