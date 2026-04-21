3 бързи идеи за вечеря през седмицата

В забързаното ежедневие, когато свободното време е лукс, балансът между качествената храна и липсата на време за готвене става все по-труден. Докато обядът често е „в движение“, вечерята е моментът, в който търсим комфорта на топлата домашна гозба, с важното условие да не прекарваме часове в кухнята.

Kaufland се включва в тази мисия с разнообразни предложения от To Go витрината си, която е налична в 20 филиала в осем града – София, Пловдив, Варна, Благоевград, Бургас, Ботевград, Перник и Кюстендил. Там с изненада откриваме вкусни ястия, които напомнят домашната кухня и спестяват време без компромис с качеството. Така организацията на вечерята може да отнеме само няколко минути, а на трапезата винаги да има нещо апетитно.

Специалитети от свинско месо

Като любители на засищащата и сочна вечеря за минути, веднага се насочихме към тази секция на To Go витрината, където изборът е между сочен свински джолан по баварски, печени свински гърди с боровинкова глазура и още по-апетитните бавно готвени свински ребра с глазура от кленов сироп. Всички тези ястия могат да бъдат готови в рамките на 20 до 35 минути след запичане във фурна или на грил. Всичко това – в комбинация с картофи, които също стават за минути, прави крайния резултат като приготвен от истински майстор готвач.

За тези, на които съвсем не им се готви или нямат време, в магазина има и изпечени на място свински джолан и печени свински гърди - директно на топлата витрина, която е налична в 37 магазина в 17 града в страната.

Специалитети от пилешко месо

Ако пък си падате повече по пилешкото, от топлата витрина вниманието ни още привлякоха сочното пиле на грил, пилешките крилца или бутчета. Това са три работещи класики, които винаги са практично решение, когато нямаме време да сготвим. Те могат да бъдат страхотна основа за вечеря, която не изисква допълнителна подготовка. Пилето лесно се комбинира със свежа салата или гарнитура по избор, която пък можем бързо да грабнем от новата To Go витрина на входа на почти всеки магазин. А менютата с пилешки бургери са чудесен вариант за вкусен бургер, с който да посрещнете гости.

To Go витрината също не отстъпва с пилешки вкусотии, готови за минути - мариновани бутчета, крилца, пилешки пуканки, бургери и много други.

Домашни гозби готови за минути

А какво ще кажете за домашни, сготвени предложения като кюфтенца с доматен или бял сос, пиле с прясно зеле и отворени сарми, или пък балансирано пуешко филе с ориз и сьомга с орзо? А защо не и вкусно разнообразие от супи като червена леща, пилешка или супа топчета? Да, точно така, това също го открихме на новата To Go витрина в Kaufland.

Любителите на италианската кухня също ще бъдат очаровани от богатата лазаня Болонезе, както и от разнообразието на прясна паста и равиоли с пълнеж от прошуто, рикота или четири сирена. За тези, които търсят по-нестандартен вкус, могат да заложат на пене Ал Арабиата или паеля с морски дарове, които превръщат всяка вечеря в истинско гурме преживяване.

Бонус идея от топлата витрина

Храната не трябва да е просто задача от списъка, тя трябва да е и удоволствие. А понякога и чиста носталгия. Такъв пример е добре познатият сандвич в България - „принцеса“. Открихме я във филиалите на Kaufland в Бургас (където е позната като „странджанка“), в София (Крива река) и в Пловдив. Който и вкус да изберете, с кашкавал, с шунка и кашкавал или с кайма и кашкавал – никога няма да сбъркате.