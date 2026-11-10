Вицепремиерът Христов е премиер по антиевропейските въпроси доколкото ми е известно

Думите от заглавието са на бившия министър на отбраната Бойко Боев - те бяха изречени в студиото на сутрешния блок на bTV и бяха коментар на думи на вицепремиера без портфейл Иво Христов. Христов заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ, че: "Урсула фон дер Лайен не е инстанция, пред която да се изповядваме. Трябва да действаме като отговорна администрацияи да представим фактите за произхода на дроновете тогава, когато ги имаме. Можем да влезем във военен конфликт, ако предприемаме такива недоказани действия. Когато дойде във вторник, ще ѝ дадем същия отговор, който даваме досега, на база на своята експертиза" - ОЩЕ: След куп внушения: Каракачанов беше потопен юридически за унищожаване на дронове в Черно море

Днес, 10 ноември, Фон дер Лайен и премиерът Румен Радев ще се срещнат във Варна. Председателят на ЕК дойде на визита у нас и в Румъния заради сигурността на корабоплаването в Черно море.

Ако зависеше от Христов, България щеше да е извън ЕС, смята Ноев.