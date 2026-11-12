По-малко пари за личните асистенти: Причината защо се отива натам

Промени в заплащането и статута на личните асистенти се обмислят от началото на 2027 г. Проектът за изменение на Закона за личната помощ, с който възнагражденията на личните асистенти се отвързват от минималната работна заплата (МРЗ), беше внесен от депутати от "Прогресивна България" в парламента. Премахва се и добавката за трудов стаж, а трудовите договори се заменят със специални договори.

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В публикувания на 6 ноември проектобюджет за 2027 г. са заложени очаквани икономии от 228,7 млн. евро, които трябва да дойдат от реформи в системата на ТЕЛК и личната помощ. В самия бюджет е записано премахне на обвързаността на редица плащания с минималната заплата, но липсваха конкретните механизми.

Какво се променя?

Досега възнаграждението на асистентите се изчисляваше по формула като 1,4 пъти минималната часова работна заплата. От 1 януари 2027 г. ставката ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. За догодина тя остава замразена на нивото от 2026 г. – 5,24 евро на час, вместо да нарасне до 5,57 евро заради предвидения ръст на МРЗ.

Премахва се отделното доплащане за трудов стаж и професионален опит. За асистентите с натрупан стаж това означава реално намаление на месечния доход спрямо сумите, които получават в момента.

Предвижда се в периода между 1 април и 1 юни 2027 г. настоящите трудови договори по Кодекса на труда да бъдат прекратени, като работодателите ще трябва да изплатят обезщетенията за неизползван платен отпуск. На тяхно място ще се сключва нов, специален "договор за предоставяне на лична помощ".

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С отпадането на трудовия договор асистентите губят автоматичните права по Кодекса на труда за платен годишен отпуск и регламентирани почивки.

Асистентите ще продължат да се осигуряват за пенсия и здравно осигуряване, като времето ще им се признава за осигурителен стаж. Осигуряването за общо заболяване и майчинство става по желание.

Нови изисквания

Едно от новите изисквания е кандидатът за асистент да живее в същото населено място или на разстояние до 40 километра от ползвателя, както и да представя медицинско свидетелство за психично здраве.