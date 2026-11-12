Русия все по-масово ползва "аржентинска" алтернатива да не губи зърно и пшеница

Русия започна масово да използва гигантски временни съоръжения тип "оранжерия" за съхранение на зърно, защото не може да го изнесе - постоянните въздушни удари на Украйна затвориха основните руски търговски маршрути през Черно море, опасността е сериозна и през Балтийско море. Според консултантската фирма IKAR, до 20 милиона тона неизнесена реколта биха могли да се съхраняват по този начин, съобщава Reuters.

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От началото на юли, 2026 година, руският износ на зърно е спаднал с приблизително една трета от обичайния си обем - заради постоянните въздушни атаки срещу кораби и пристанища както от украинска, така и от руска страна. В резултат на това в Русия са натрупани значителни запаси, за които традиционните съоръжения за съхранение на зърно са недостатъчни.

Използването на тази нова технология вече се е увеличило значително. Например, Aeon Agro, която притежава земеделска земя в Пензенска област, е увеличила капацитета си за съхранение на зърно в пластмасови съоръжения 8 пъти, до 180 000 тона, до 2023 година. Това представлява повече от половината от общото производство на компанията.

Така наречените аржентински силози предлагат по-евтина алтернатива на зърнените елеватори. Всяка "оранжерия" побира до 200 тона зърно, което може да се съхранява до 18 месеца. Според Руския зърнен съюз, приблизително 10 милиона тона зърно – около 7% от годишната реколта на страната – в момента се съхраняват по този начин.

Тази технология обаче не е безрискова - повредените или намачкани съоръжения позволяват гризачи да влязат и трябва да се използват специални оръдия против птици, за да се предпазят съоръженията. Въпреки това, на фона на недостига на съвременни складови помещения и високите разходи, фермерите в Русия продължават да увеличават използването на този метод.

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