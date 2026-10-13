Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и за пореден път те показват какъв е коефициентът му на интелигентност и доказват, че в числовата скала в посока "минус" безкрайността наистина е факт:
Q: You said Russia and Ukraine agreed to a ceasefire, but both sides say they have not agreed to that. Trump: They agreed. You know why? Because I said, “You agree.” That's why. https://t.co/FfhkkVW0jk— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Тръмп за пореден път наръси куп глупости по темата за войната с Украйна, която той смело обещаваше да прекрати за 24 часа, когато течеше предизборната кампания за Белия дом през 2024 година. Например - при въпроси-констатации, че Русия веднага е нарушила обявеното едностранно от него "примирие", той отговори, че трябвало да провери, защото имало нарушения и от двете страни. От 11 октомври насам няма регистриран украински въздушен удар по петролен обект в Русия - ОЩЕ: Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)
Q: Russia violated the ceasefire tonight. Trump: There have been violations on both sides. https://t.co/RPm6k9UVc0— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Q: Russia already violated the ceasefire and attacked Ukraine last night. Trump: I'm not sure about that. We will take a look. https://t.co/aUCVhjQrW1— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026
Освен това, Тръмп публикува уж думи на Дензъл Уошингтън, с които холивудската звезда го подкрепя - че Тръмп бил най-смелият и умен човек, когото срещнал през живота си. Не е вярно, обяви пресслужбата на Уошингтън - Още: Защо САЩ не сключат дизелова сделка с нас? Ние определяме работят ли руските рафинерии
Trump shared a fabricated quote attributed to Denzel Washington praising him as the bravest and smartest person he had ever met. Washington’s representatives confirmed the quote was fake, saying they had no idea where it came from. Source: WaPo https://t.co/oGHCLiUC3c— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026