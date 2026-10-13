Войната в Украйна:

Те се съгласиха на енергийно примирие, защото аз казах: "Съгласни сте"

13 октомври 2026, 8:06 часа 883 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Те се съгласиха на енергийно примирие, защото аз казах: "Съгласни сте"

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и за пореден път те показват какъв е коефициентът му на интелигентност и доказват, че в числовата скала в посока "минус" безкрайността наистина е факт:

Тръмп за пореден път наръси куп глупости по темата за войната с Украйна, която той смело обещаваше да прекрати за 24 часа, когато течеше предизборната кампания за Белия дом през 2024 година. Например - при въпроси-констатации, че Русия веднага е нарушила обявеното едностранно от него "примирие", той отговори, че трябвало да провери, защото имало нарушения и от двете страни. От 11 октомври насам няма регистриран украински въздушен удар по петролен обект в Русия - ОЩЕ: Тръмп: Путин иска да сключи сделка и ние трябва да убедим Зеленски също да иска да сключи сделка (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен това, Тръмп публикува уж думи на Дензъл Уошингтън, с които холивудската звезда го подкрепя - че Тръмп бил най-смелият и умен човек, когото срещнал през живота си. Не е вярно, обяви пресслужбата на Уошингтън - Още: Защо САЩ не сключат дизелова сделка с нас? Ние определяме работят ли руските рафинерии

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп цитати Дензъл Уошингтън война Украйна примирие Украйна енергийно примирие
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес