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Да правиш фейсбук рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет "Перо по перо"

02 юли 2026, 6:49 часа 209 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Да правиш фейсбук рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет "Перо по перо"

Думите от заглавието са на финансовия министър Гълъб Донев - той ги изрече при представянето на проектобюджета за 2026 година, който беше единодушно одобрен от правителството. Тепърва обаче проектът за бюджет трябва да бъде одобрен и от парламента - едва ли това ще представлява сериозна трудност, тъй като управляващите от "Прогресивна България" имат пълно мнозинство в пленарна зала - ОЩЕ: 

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цитати Гълъб Донев Бюджет 2026 проектобюджет 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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