Да правиш фейсбук рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет "Перо по перо"

Думите от заглавието са на финансовия министър Гълъб Донев - той ги изрече при представянето на проектобюджета за 2026 година, който беше единодушно одобрен от правителството. Тепърва обаче проектът за бюджет трябва да бъде одобрен и от парламента - едва ли това ще представлява сериозна трудност, тъй като управляващите от "Прогресивна България" имат пълно мнозинство в пленарна зала - ОЩЕ:

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