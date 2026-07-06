Повече полицаи и нови райони: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

Включваме още сили, като разширяваме издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области. Това каза пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР във Варна старши комисар Цветан Пировски. През тази нощ издирването е било в района на Аврен и Провадия, обясни той. По думите му е имало сигнали и през нощта, които са проверявани до полунощ с дронове и с инфрачервени камери.

"Продължаваме работа. Не сме спирали и през почивните дни, такова е виждането на ръководството", каза още старшият комисар.

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Попитан обмисля ли се отново активиране на системата BG-Alert, Пировски каза, че всички граждани на съседните области и на Варна знаят кого търси полицията. "Няма такъв, който да не знае, така че за момента мисля, че достатъчно сме направили в тази насока и продължаваме с оперативните работи на терен", каза директорът на полицията, цитиран от БТА.

Относно доброволците той обясни, че когато доброволците са на мястото, се бъркат, понеже има топлинно излъчване. По думите му доброволците работят през деня и са разпределени точно на местата, след анализ къде трябва да се преглежда. "Ние претърсваме къщите, изоставените, там, където биха могли да се укрият, тъй като доброволците нямат правомощия", добави Пировски.

На въпрос дали мъжът, който е с детето, е търсен в Шуменско, комисарят посочи, че преди да извърши престъплението той е дошъл от този район. "Колегите от Шумен са наясно, те провеждат абсолютно същите действия като при нас", каза още Цветан Пировски.