Бивш военен разби властта на Радев за заплахата от Иран: Защо не обясняват за защитата ни, ПБ е руски проект

Не знам защо средствата за масова информация не са захранени от специалисти от Министерството на отбраната, които да обясняват, че има какво да се направи срещу всяка заплаха на Иран с ракети и дронове. Европа не е беззащитна – има два големи радара, в Румъния (Девеселу) и в Полша. Има и в Турция, в областта Малатия, който се използва като най-мощния радар в региона за засичане на ракети и дронове. Откъм Испания редовно дежурят американски разрушители, които създават нещо като "Железен купол" над Европа. Това заяви военният експерт капитан първи ранг от запаса Васил Данов.

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Капитан Данов изтъкна в сутрешния блок на БНТ, че в Европа действа Aegis Ashore американска наземна система за противоракетна отбрана. Тя е част от оръжията на НАТО и пази стратегически военни обекти срещу ракети с малък и среден обсег. Това значи всичко извън междуконтинентални ракети, с каквито Техеран не разполага.

"Всичко това дава основание да не треперим и да пишем простотии, че едва ли не утре Иран ще ни удари", сигурен е капитан Данов.

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Политически прочит

Бившият военен министър Николай Свинаров обаче предупреди, че никой в днешно време не може да се чувства напълно защитен, но и подчерта, че не можем да се доверяваме на 100% на медийна информация, визирайки материалите за заплахи от Иран към България и Европа, защото "медиите се борят за тираж". Той предупреди, че пускането на такава информация всъщност е всяване на паника, а така се създава обществен натиск и съответно управление, което евентуално действа в ситуация на страх, прави грешки. Именно заради страха, според Свинаров, не можем да кажем българските служби какво правят, как се сдобиват с информация за каквото и да е. "Според мен стоим изключително зле с агентурата по места", убеден е бившият министър на отбраната, който пак предупреди, че с изтичането на информация трябва много да се внимава, защото не знаем кой как я преиначава за свои цели.

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Много по-опасни са хибридните операции на Русия, не на Иран, защото ГРУ и руските служби имат много по-добра и мащабна мрежа при нас, отколкото иранците. Заради такава операция имаме ново правителство. Беше създадена една нова партия през февруари, никого непозната и тя получи 45%, продължи Данов по адрес на "Прогресивна България" на Румен Радев. "Пропагандните и другите неща са вързани заедно", подчерта капитанът от запаса, който директно заяви, че идването на власт на Радев е с основен двигател Путинова Русия.

Капитанът говори и за руския самолет, минал над България вчера. "За мен е ясно, че руските намерения не са добри" и предупреди, че в Ниш има мощен сръбско-руски разузнавателен център, с техника. По този начин Васил Данов се съгласи косвено и с теза на Атанас Атанасов, че руският самолет може да е минал с разузнавателна цел, да проучи български и натовски военни бази. "Не знаем колко хуманитарен е товарът на самолета и дали ще се върне по същия път, с такъв товар", включи се и Свинаров. И двамата обаче подкрепиха хуманитарна мисия, ако е такава – ОЩЕ: Руски самолет прелетя през цялото българско въздушно пространство (СНИМКИ)