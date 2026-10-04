Войната в Иран::

Те са банда т*пи к*чи синове

04 октомври 2026, 8:32 часа 1125 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Те са банда т*пи к*чи синове

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, който ги каза по време на предизборно събитие. Те бяха част от излияние как републиканците навсякъде печелели срещу демократите и на Тръмп много му било хубаво, когато демократите обжалвали в съда. Какво обаче се очертава пред републиканците за изборите за Конгреса в началото на ноември - ОЩЕ: Историческото унижение за Тръмп на идващите избори за Конгреса се оформя все по-явно (ВИДЕО)

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Доналд Тръмп цитати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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