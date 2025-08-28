За минималната заплата: "Дебат няма - и двете страни не сме съгласни"

Думите от заглавието са на председателя на КТ Подкрепа Димитър Манолов, който беше подкрепен и от представител на работодателите - Мария Минчева, зам.-председател на БСК. Изказването е за минималната работна заплата - Още: Официално: Стана ясно колко ще е минималната заплата от 1 януари

Какво е несъгласието - старо като света. Работодателите искат договаряне, по браншове и с колективни договори, без държавна намеса, докато синдикатите не са съгласни. Минчева се аргументира, че при държавно наложена висока заплата на национално ниво се обезсмислят всякакви синдикални браншови структури и ролята им.

"Моят живот мина в това - в безмислени разговори. Ще се радвам ако и вашият не мине в това", коментира Манолов, уточнявайки, че е почнал в синдикализма откакто е бил на 31 години. Пожеланието му беше отправено към водещата на сутрешния блок на националната телевизия Христина Христова. Искаме човек да не стои цял живот на минимална заплата, това да е стартов период, включи се зам.-председателят на БСК.

Минчева засегна и друга тема - официално 500 000 души от 2 000 000 в работна възраст нито учат, нито работят. Това възможно ли е, попита тя, а Манолов изрази страх, че може и да е вярно.

