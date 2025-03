"Президентът на Украйна ще бъде избран не в дома на Линдзи Греъм, а в Украйна." Така украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори на последните призиви на американския сенатор републиканец да подаде оставка.

"Мога да дам на Линдзи Греъм украинско гражданство и той ще стане гражданин на нашата страна. И тогава неговият глас ще има по-голяма тежест", добави Зеленски в интервю за чуждестранни журналисти - припомнете си как Греъм говореше колко мечтани съюзници са украинците преди да обърне палачинката: Всеки луд с номера си: Украйна завладя конференцията за сигурността в Мюнхен (ОБЗОР - ВИДЕО).

Zelensky fires back at Lindsey Graham after resignation call!



Just days after calling Zelensky “the best ally”, U.S. Senator Lindsey Graham now wants him to resign. But Zelensky isn’t having it.



