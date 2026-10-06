The RITZ Specialty Coffee отбелязва своя 18-ти рожден ден с най-голямото италианско парти в България - GRANDE Italian Aperol Party

На 10 октомври центърът на столицата ще се потопи в la dolce vita с Aperol, gelato, пица, италианска музика, Vespa и специална програма за 18-ия рожден ден на The RITZ Specialty Coffee.

За един ден центърът на София ще придобие италиански ритъм. На 10 октомври 2026 г. The RITZ Specialty Coffee и списание L’EUROPEO организират GRANDE Italian Aperol Party – целодневен празник, вдъхновен от италианската култура и удоволствието от хубавата храна, напитките, музиката и споделените моменти.

Поводът е специален – The RITZ Specialty Coffee навършва 18 години, а вместо традиционно празненство брандът отваря рождения си ден за целия град.

От 09:00 до 22:00 часа локацията на бул. „Цар Освободител“ 12А ще събере на едно място Aperol, gelato, пица, напитки и италианска музика, а официалната част на празника започва в 16:00 часа.

Кътче Италия в сърцето на София

Концепцията на GRANDE Italian Aperol Party е вдъхновена от едно от най-разпознаваемите италиански усещания – la dolce vita.

Затова на 10 октомври няма да става дума само за рожден ден. Идеята е пространството около The RITZ да се превърне в място за срещи, музика, италиански вкусове и онова приятно усещане, че за няколко часа няма за къде да бързаш.

Сред специалните акценти ще бъдат и емблематичните Vespa скутери, които ще добавят още един от най-разпознаваемите символи на Италия към атмосферата.

Организаторите отправят специална покана към собствениците на Vespa в София да дойдат със своите скутери и да станат част от италианския празник.

Aperol, музика и колело на късмета

Освен италианските вкусове и музиката, гостите ще могат да опитат късмета си и на специално колело с награди. Сред подаръците ще има изненади, предоставени от The RITZ Specialty Coffee, списание L’EUROPEO, Travel & Lifestyle, Театър „Българска армия“, туроператор Exotic Holiday и други партньори на събитието. А най-важното е, че GRANDE Italian Aperol Party е отворено за всички. Поканени са както представителите на италианската общност в България, така и всички, които обичат Италия, италианската култура и онова характерно dolce far niente.

18 години The RITZ Specialty Coffee

Италианското парти отбелязва важен момент и в историята на домакините.

За своите 18 години The RITZ Specialty Coffee се развива отвъд концепцията за кафе бар. Днес брандът разполага с най-голямата фабрика за печене на спешълти кафе в България със собствен сладкарски цех. Но това не е всичко - The RITZ Specialty Coffee обединява спешълти кафе културата, изискания премиум аперитив и неустоимите сладки изкушения - всичко това ще бъде представено и в събитието им.

В основата обаче остава кафето и стремежът към превръщането му в цялостно преживяване, а на 10 октомври това преживяване ще бъде с подчертано италиански характер.

GRANDE Italian Aperol Party:

10 октомври 2026 г.

09:00 – 22:00 ч.

Официална част: 16:00 ч.

The RITZ Specialty Coffee, бул. „Цар Освободител“ 12А, София

Aperol. Gelato. Pizza. Italian music. La dolce vita.

Всички са добре дошли!

Партньори на събитието: списание L’EUROPEO, Vespa, FIAT, MOTOPLEX Sofia и Aperol.

Медийни партньори: Il Velo Di Maya Magazine, TravelNews, списание Travel & Lifestyle, Маркетингова и дигитална агенция Creative Digital Tower, Network Italia Bulgaria и Go Guide.