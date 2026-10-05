Под леда на Антарктида се крие езеро, което не е замръзвало от 15 млн. години

Скрито под 4-километров слой лед в Антарктида се намира едно от най-необичайните места на планетата: гигантското езеро Восток. Въпреки екстремните студове, липсата на слънчева светлина и изолацията от атмосферата в продължение на 15 милиона години, водният басейн остава течен.

Езерото на Антарктида, което не е замръзвало от 15 милиона години

Изследователи обясниха естествените механизми, които му пречат да се превърне в лед, съобщава Spacedaily. Езерото Восток се намира в част от Антарктида, където температурите на въздуха достигат -55°C. Самото водно тяло е сравнимо по площ с езерото Онтарио, достигайки 250 км дължина и приблизително 50 км ширина. Учените смятат, че езерото Восток може дори да превъзхожда канадското езеро по обем поради значително по-голямата си дълбочина.

Основната тайна на езерото се крие в комбинацията от няколко природни фактора. Дебелият леден слой действа като мощен изолатор, предотвратявайки бързото изтичане на топлина. В същото време, от вътрешността на Земята постоянно извира малък геотермален поток, поддържайки температурата на дъното. Освен това, огромното налягане от близо 4 км лед понижава точката на замръзване на водата до приблизително -3°C.

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Изследователите подчертават, че водата в езерото наистина е много студена – температурата ѝ се оценява на приблизително -3°C – но при толкова високо налягане тя остава течна.

Друга характеристика на Восток е постоянното движение на водата. В някои райони долната част на ледника постепенно се топи, докато в други водата замръзва отново, образувайки т.нар. акреционен лед. Този процес осигурява непрекъснат обмен между езерото и ледника, поддържайки съществуването на резервоара.

Учените отбелязват, че езерото не може да се счита за напълно изолирано. Въпреки че е скрито под ледена покривка в продължение на приблизително 15 милиона години, водата му постепенно се обновява. Според различни оценки, пълната обмяна на водата може да се случи за период от няколко хиляди до над 100 000 години.

Има ли живот в това езеро? Възможността за живот в това езеро е от особен интерес. Тъй като слънчевата светлина никога не прониква под леда, фотосинтезата в езерото е невъзможна. Ако там съществуват микроорганизми, те могат да получават енергия чрез химични реакции между водата и скалите.

Учените вече са открили следи от микроорганизми и ДНК фрагменти в проби от акреционен лед. Въпреки това, все още няма доказателства за живот в самото езеро. Ето защо езерото Восток се смята за един от най-важните обекти на съвременната наука. Изследванията му помагат на учените да разберем как течната вода може да се запази под километри лед без слънчева светлина. Тези открития биха могли да бъдат ключови за търсенето на живот на ледените луни на Юпитер и Сатурн, където учените смятат, че може да съществуват и скрити подледникови океани.