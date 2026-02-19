Голяма изненада под леда в Антарктида: Какво откриха учените след пробиване на рекордна дълбочина

Проби на възраст до 23 милиона години биха могли да променят прогнозите за топенето на леда и морското равнище в Антарктида. Изследователи са пробили за първи път рекордна дълбочина под Западноантарктическия леден щит и са открили доказателства, че преди милиони години там може да е съществувал открит океан.

Какво откриха учените под леда в Антарктида?

Екипът е анализирал лед и седименти, които съхраняват информация за периоди на затопляне на планетата и биха могли да помогнат за прогнозиране на бъдещото топене на ледниците. Това съобщава изданието Science Alert.

Това е регион, който съдържа толкова много лед, че пълното му топене би могло да повиши нивото на Световния океан с 4–5 метра. Проучването е проведено от международен екип от 29 учени.

Сондажът се проведе в района на ледения шелф Крейри на ледника Рос. Учените пробиха 523 метра лед и още 228 метра древни скали и тиня под него. Проектът беше ръководен от представители на Earth Sciences New Zealand, Victoria University of Wellington и Antarctic New Zealand.

Пробите, които обхващат период до 23 милиона години, са част от седиментите, типични за ледените отлагания, но изследователите са открили и фрагменти от черупки и останки от морски организми, които се нуждаят от светлина. Този вид материал е типичен за открития океан или ръба на леден шелф, където се отчупват айсберги.

Учените вече са предполагали, че този регион може да е бил открит океан, което показва отдръпването на ледения шелф Рос и евентуалното срутване на Западноантарктическия леден щит. Въпреки това, остава неясно кога точно се е случило това. Новите данни предоставят първия последователен запис на промяна в околната среда и директни доказателства за открити води в района.

Предварителният анализ показва, че пробите обхващат периоди, когато средната глобална температура на Земята е била с около 2°C над нивата от прединдустриалния период. Това е особено важно, като се има предвид настоящото затопляне.

Сателитните наблюдения през последните няколко десетилетия показват, че ледената покривка губи маса с ускорени темпове. Все още обаче има несигурност относно това какъв вид повишаване на температурата би предизвикало бързото отдръпване на леда. Досега моделиращите са разчитали главно на геоложки данни от по-отдалечени райони.

Сондажът беше завършен през януари. Пробите от керна бяха транспортирани на повече от 1100 километра през ледения шелф Рос до базата Скот, откъдето ще бъдат изпратени до Нова Зеландия за по-нататъшни изследвания.

