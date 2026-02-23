Ново откритие в Антарктида: Откриха леден мост с тунел

Полярни изследователи показаха уникална ледникова арка близо до станцията „Академик Вернадски“ и обясниха процесите на разрушаване на леда в Антарктида. Украински полярни изследователи откриха ледник с естествена ледена арка близо до станцията „Академик Вернадски“, наподобяваща голям леден мост с тунел. Националният антарктически изследователски център съобщи това във Facebook.

Ново откритие в Антарктида

Кадрите са направени близо до украинската антарктическа станция „Академик Вернадски“. Центърът обясни, че подобни арки обикновено се образуват в райони, където океанските вълни и топлите течения ерозират по-слабите участъци от леда – както на повърхността, така и под водата.

Според полярните изследователи, в ледената маса първо се появяват пукнатини, които с течение на времето се развиват в гротове и пещери, а след това в непрекъснати тунели. Атмосферната ерозия също ускорява процеса: топлият въздух, вятърът и дъждът разширяват кухините и допринасят за топенето на ледника.

Същевременно Националният антарктически изследователски център отбеляза, че въпреки впечатляващия си вид, подобни арки показват предстоящото и неизбежно срутване на айсберга. Приближаването до ледени образувания или преминаването през ледени тунели е изключително опасно, тъй като те могат да се срутят всеки момент.

Центърът отбелязва също, че в Антарктида айсбергите се откъсват предимно от ледените шелфове, образувайки плаващи маси с форма на маса с гладки повърхности и страни, подобни на ледения гигант.

По-рано учените откриха десетки хиляди неизвестни досега структури – хълмове, хребети, долини и гигантски канали – под многокилометровия лед на Антарктида. Използвайки нов метод за картографиране, който комбинира сателитни изображения и компютърно моделиране на движението на леда, изследователите са създали най-подробната цифрова карта на релефа на континента „под леда“.

Под петкилометров слой антарктически лед се намира терен, който преди това е бил само смътно разбиран от науката. Сега, благодарение на нов метод за картографиране, изследователите са създали най-подробната дигитална карта на континента „под леда“ до момента, която би могла да помогне за прогнозиране на скоростта на топене на ледниците и бъдещите нива на морето.

Комбинирани сателитни изображения на повърхността на Антарктида с компютърно моделиране, базирано на физиката на движението на леда. Този подход разкри хиляди неизвестни досега форми на релефа – планински хребети, каньони и долини, скрити под леда.

„Както преди е: имахте зърнест, пикселизиран филмов фотоапарат, а сега имате правилно уголемен цифров образ на това, което всъщност се случва“, каза пред BBC News съавторът на изследването Хелън Окенден, геолог от университета в Гренобъл Алпи.

