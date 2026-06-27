Птиците също страдат: Как да помогнем на пернатите в горещините

Докато Европа е обхваната от екстремни горещини, не само хората страдат от високите температури и влажността. Птиците и другите диви животни също са изложени на риск, ако не могат да намерят прохлада. Птиците са особено важни за екосистемите по света. Те изпълняват ключови роли като опрашване на цветята, естествен контрол на вредителите, разпространение на семена и дори служат като ранни индикатори за промените в околната среда.

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Разнообразие

Птиците са изключително разнообразни и често са добре приспособени да се справят с продължителни периоди на високи температури, казва Дейвид Бърд, почетен професор по биология на дивата природа в университета „Макгил“ в Монреал. Освен това телесната температура на птиците е по-висока от тази на бозайниците. При някои видове тя достига около 38 градуса по Целзий или дори малко повече.

За да се охлаждат, птиците могат да променят положението на перата си или да увеличат въздушния поток през сложната система от въздушни торбички в тялото си. Те също така променят поведението си, за да се справят с жегата. Но, подобно на хората, птиците имат пределна температура, която могат да понесат, казва Ейми Ван Татенхов, постдокторант в Лабораторията по орнитология към американския университет „Корнел“.

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Предел

„Този предел е различен при отделните видове. Както може да се предположи, видовете, които живеят по-близо до полюсите, обикновено са много по-чувствителни към горещините в сравнение с тези, които обитават райони близо до екватора“, казва Ван Татенхов. „Продължителните екстремни горещини, които Европа преживява в момента, вероятно доближават много видове до максималната им поносима температура, излагайки ги на риск от топлинен стрес или дори смърт", добавя тя.

Птиците не се потят, както хората и някои други бозайници, но разполагат с други естествени механизми, които им помагат да се охлаждат, посочват експертите.

Някои видове, включително птиците, които често посещават дворовете и градините, държат човките си отворени и дишат учестено, подобно на кучетата. Други раздвижват кожестата торбичка в областта на гърлото си, за да се охлаждат.

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Поилки

Птиците също така често търсят сянка и се къпят в поилки за птици, фонтани или плитки водоеми, за да понижат телесната си температура. Макар че е трудно напълно да се предпазят птиците по време на продължителни горещи вълни, експертите дават няколко препоръки.

В краткосрочен план хората могат да поставят плитки съдове с вода на места, където птиците са защитени от опасности - например от хищници. Експертите обаче подчертават, че е важно тези поилки да се почистват редовно.

Хората могат също да зареждат хранилките за птици, осигурявайки им леснодостъпен източник на храна. Това е особено полезно за птиците, които избягват да търсят храна под силното слънце.

Популациите на насекомите също са намалели значително, отчасти поради изменението на климата и замърсяването, което се отразява на един от основните естествени източници на храна за птиците.

В дългосрочен план хората, които имат възможност, могат да създадат повече сенчести места в дворовете си, като засадят растителност на различни нива – например ниски храсти и по-високи дървета, отбелязва Бърд.

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