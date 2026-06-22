Мистериозна студена точка в Атлантическия океан може да промени климата на Европа

В Северния Атлантик изследователи отново обърнаха внимание на мистериозен воден участък, който остава необичайно студен въпреки глобалното затопляне. Това е така нареченото студено петно ​​- област южно от Гренландия и Исландия, чиято температура намалява от десетилетия, вместо да се повишава.

Студеното петно в Атлантическия океан, което може да промени климата на Европа

Учените смятат, че това може да е признак за отслабване на системата от океански течения Атлантическа меридионална обръщателна циркулация (AMOC) – сложен механизъм, който пренася топла вода от тропиците до Северния Атлантик и до голяма степен определя климата на Европа.

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Ново проучване показва, че охлаждането не се причинява от загуба на топлина от повърхността на океана, както се предполагаше преди, а от намаляване на преноса на топли води от океанските течения. Това означава, че системата може постепенно да губи стабилност.

Експертите предупреждават, че ако AMOC отслабне значително или достигне така наречената си „преломна точка“, Европа може да се сблъска с радикални промени във времето. Потенциалните последици включват значително захлаждане в северните региони, засилени суши в Южна Европа, промени в моделите на валежите и увеличаване на екстремните метеорологични явления.

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Изследователите отбелязват, че „студеното място“ е един от най-тревожните признаци, че климатичната система на планетата може да се приближава до опасна граница, след която промените ще станат необратими.

Междувременно учени съобщават за още едно тревожно явление - огромен участък от морски лед е изчезнал от западното крайбрежие на Антарктида и учените се опасяват, че той може никога повече да не се образува. Обикновено през зимата в Антарктида, която продължава от март до октомври, се наблюдава значително увеличение на морския лед около континента. Сега обаче учените съобщават, че ледена покривка с размерите на Украйна не се е образувала край западния бряг на Антарктида в морето Белингсхаузен. А това е много лоша новина за цялата планета, съобщава Live Science.

Данните, коит учените анализират, са получени от сателити, наблюдаващи промените на нашата планета, и са открили, че приблизително 650 000 квадратни километра морски лед близо до Антарктида все още не са се образували. Това е малко по-голямо от площта на Украйна.

Уил Хобс от Университета на Тасмания казва, че е загрижен за липсата на такова огромно количество морски лед и документира намаляване на морския лед близо до Антарктида от няколко години. Това вероятно е следствие от глобалното затопляне и ученият смята, че този огромен участък от морски лед в морето Белингсхаузен вече няма да се образува.

Също така климатолози бият тревога за предстоящи екстремни климатични явления, които ще променят завинаги живота на Земята. Метеоролозите предупреждават за повишена вероятност от рядко климатично явление „супер Ел Ниньо “, което може да започне още в края на 2026 г. или дори по-рано и да причини екстремни метеорологични промени по целия свят. Ел Ниньо е периодично климатично явление в екваториалната част на Тихия океан, по време на което повърхностните води се затоплят необичайно.

Климатолозите поясняват, че „супер Ел Ниньо“ се случва, когато температурите на повърхността на Тихия океан значително надвишават нормалните, влияейки върху глобалните метеорологични системи. Това може да доведе както до екстремни горещини, така и до тежки зимни бури, а и до още много други нежелани последствия.

В различни региони на света, особено в крайбрежните райони, са възможни обилни валежи и локализирани наводнения. В планинските райони се прогнозират обилни снеговалежи и дори лавини. Засушаването може да насърчи разпространението на горски пожари, увеличавайки риска от респираторните инфекции, включително влошаване на астма и хронични белодробни заболявания, предупреждават климатолозите.

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