Бащата на Сияна със скандално разкритие за катастрофата на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Жестоката катастрофа, която се случи на 24 юни 2026 и г. и в която загинаха две деца ужаси страната и все още предизвиква много въпроси, касаещи нередностите по българските пътища. Бащата на Сияна, която загина в катастрофа, Николай Попов твърди, че същинската причина за инцидента се прикрива. По думите му има снимки, които показват, че малко преди инцидента, шофьорът на камиона е държал в едната си ръка чаша, а в другата телефон.

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Твърдението

"Винаги говоря с факти и давам само проверена информация. Защо се крие истината?! Шофьорът, който уби две деца и един баща е заснет от ТОЛ камерите преди инцидента с телефон в едната ръка и чашка в другата. Ето ви снимка.

Историята със спуканата гума е чиста лъжа, а тази снимка се крие от вас за не се види тоталната безпомощност на властите в борбата с пътния травматизъм.

Угодно е да се хвърли вината на гума, мантинела, път.

Истината е, че липсва контрол и съществуват ПТП и транспортна мафия. Те спонсорират всяка власт.

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От месец чакам среща с Радев по тази тема, която той лично ми обеща. Има много неща, които зная и искам да му кажа. Дълбоко съм разочарован защото му симпатизирам…..

Такава среща няма!

Споделяйте!", пише Попов в своя Фейсбук профил.

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Катастрофата

„Водачът на камиона чух, че с такава лекота е минал през мантинелите, че въобще не ги е усетил“, коментира Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи. По думите му "практиката в други страни е, че магистралите масово се разделят с бетонни блокове в двете посоки на движение, които удържат камиони“ и припомни, че всяка година има инцидент, при който камион влиза в насрещното на магистрала.

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